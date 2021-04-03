Католики встречают Воскресение Христово. Где в Минске пройдут праздничные богослужения

Католики, греко-католики и протестанты 3 апреля отмечают Великую субботу и готовятся встретить древнейший и важнейший христианский праздник — Воскресение Христово, или Пасху.

Апостольский администратор Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Казимир Великоселец в 21:45 возглавит пасхальную вигилию в главной католической святыне столицы — архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии. Богослужение будет транслировать в прямом эфире телеканал «Беларусь 1», отмечает БелаПАН .

Архиепископ на пенсии Тадеуш Кондрусевич, почетный митрополит Минско-Могилевский, в 20:00 проведет праздничное богослужение в кафедральном костеле Успения Пресвятой Девы Марии и Святого Станислава в Могилеве.

В 20:00 праздничные богослужения начнутся в столичных костелах — Святых Симеона и Елены (Красный костел), Матери Божьей Будславской в Каменной Горке, Святого Иоанна Крестителя в Серебрянке, Святого Антония Падуанского в Малиновке, Божьего Тела на улице Ангарской, Святого Франциска Ассизского в Новой Боровой.

В 21:00 праздничные богослужения начнутся в минских костелах Пресвятой Троицы (Святого Роха) на Золотой Горке, Воздвижения Святого Креста на Кальварийском кладбище, в приходах Матери Божьей Розария в Лошице, Святых Апостолов Петра и Павла и Святого Евгения де Мазено в Зеленом Луге, Святых Иоанна Евангелиста и Максимилиана Кольбе в Кунцевщине.

В столичных приходах Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Сухареве, Матери Божьей Латеранской в Соколе, Святого Духа в Чижовке вигилия начнется в 22:00.

Греко-католическая пасхальная заутреня и Божественная литургия Воскресения Господня начнутся в 21:00 в приходе Матери Божьей Неустанной Помощи в переулке Снежном, в 21:30 — в приходах Праведного Иосифа и Святого Николая Чудотворца в центре Святого Иосифа на улице Орджоникидзе в Минске.