Под Гродно загорелся птичник: погибли 390 цыплят, более 27 тысяч спасены
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Пожар случился 2 апреля в птичнике в деревне Мицкевичи Гродненского района. Около пяти часов вечера сработала автоматическая пожарная сигнализация.
На место ЧП было направлено пять пожарных расчетов. Спасатели обнаружили плотное задымление в одном из шести зданий, где содержались цыплята-двухдневки. Оказалось, что горела соломенная подстилка.
Пожарные локализовали, а затем и ликвидировали возгорание. Люди не пострадали. Погибли 390 цыплят, более 27 тысяч спасены. Повреждена система поилок и кормушек.
Птичник принадлежит СПК «Гродненский», арендатором выступает филиал «Скидельская птицефабрика» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский».
Причина пожара устанавливается,
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