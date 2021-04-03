На территории СОК «Олимпийский» в Минске горела баня

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Баня загорелась в ночь на 3 апреля на территории столичного спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпийский» на улице Сурганова.

В службу спасения позвонил очевидец. Когда подразделения МЧС прибыли на место, наблюдалось открытое горение одноэтажного деревянного здания.

Через 40 минут после звонка на линию 112 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет — в момент загорания в бане никого не было. Здание площадью 25 квадратных метро серьезно повреждено.

Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, сообщает пресс-служба МЧС.

 

 

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Тэги: пожар баня СОК Олимпийский Город: Минск

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