Учителям — слушателям курсов в Военной академии раздали книгу русских националистов

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Учителям допризывной подготовки на курсах повышения квалификации в Военной академии раздавали книгу «Священная война» «западнорусистов» Льва Криштаповича и Андрея Геращенко.

Авторы — в прошлом госслужащие — были вынуждены покинуть свои должности из-за радикальных пророссийских взглядов. Криштапович являлся заместителем директора Информационно-аналитического центра, Геращенко работал в администрации Октябрьского района Витебска. Причем, второго в негативном свете упоминали даже Лукашенко и Макей, передает «Наша Нива».

Их книга издана при поддержке российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. В ней, например, говорится:

  • Можно сказать, что присуждение Светлане Алексиевич Нобелевской премии по литературе — это своеобразная форма зависти шведов России за Полтаву или, другими словами, желание Нобелевского комитета, чтобы белорусы были такими же мрачными завистниками, как Алексиевич;
  • Белорусизация в ее бэнээровском варианте стала представлять собой политику и идеологию антисоветизма и русофобии, направленную на фальсификацию белорусской истории, отрыв ее от общерусской истории, противопоставление братских народов — белорусов и русских;
  • Совершенно ясно, что БНР никакого отношения к белорусскому национальному самосознанию и к белорусской государственности не имеет.

В отделе идеологии Военной академии ответили, что о факте раздачи книги «Священная война» ничего не слышали. 

Сам автор издания Андрей Геращенко сказал, что это могла быть частная инициатива одного из преподавателей, но никак не позиция Академии.
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Тэги: шовинизм Беларусь-Россия Персона: Лев Криштапович Андрей Геращенко

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