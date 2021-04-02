Платформа «Голос» опровергла слухи о взломе

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В одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что база данных платформы «Голос» выставлена на продажу. Разработчики платформы заявили, что это фейк.

Фото: Павел Либер

«Платформу "Голос" снова пытаются дискредитировать. Сегодня в интернете начали распространять якобы базу с номерами телефонов, зарегистрированных в "Голосе". Ответственно заявляем: это ложь. В базе данных платформы не хранятся номера телефонов пользователей. Все номера телефонов хранятся в хэшированном виде (то есть, зашифрованы), из которого невозможно узнать номер телефона. Доступа к номерам пользователей нет даже у разработчиков», — указано в официальном ответе платформы.

Разработчики связали эту провокацию с эффективностью работы «Голоса», «который пользуется доверием и белорусов, и всего международного сообщества, которое после объявления голосования за переговоры по выходу из кризиса заметно активизировалось».

«Информация для технических специалистов: на скриншоте и в якобы "базе" есть грубая ошибка, показывающая подделку: chat_id у всех записей одинаковый, что в действительности невозможно — у каждого пользователя эти данные уникальны», — продолжили они.

В телеграме написали, что в продаваемой базе данных содержатся 768 418 телефонных номеров, кто регистрировался в чат-боте. На самом деле, в системе «Голоса» более 1,6 млн учетных записей.

Ранее в интервью «Еврорадио» сооснователь платформы Павел Либер утверждал, что «Голос» невозможно взломать: «Платформа существует 8 месяцев, и за это время не было ни одного случая взлома или слива данных. Мы не храним ни имен, ни фотографий, ни паспортных данных. Хранится только база зашифрованных телефонных номеров. Но даже человек, получивший прямой доступ к базе, которая находится на американских серверах Amazon, не сможет извлечь номера телефонов, потому что они зашифрованы».
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Тэги: Платформа Голос персональные данные Персона: Павел Либер

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