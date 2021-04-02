Платформа «Голос» опровергла слухи о взломе

В одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что база данных платформы «Голос» выставлена на продажу. Разработчики платформы заявили, что это фейк.

Фото: Павел Либер

«Платформу "Голос" снова пытаются дискредитировать. Сегодня в интернете начали распространять якобы базу с номерами телефонов, зарегистрированных в "Голосе". Ответственно заявляем: это ложь. В базе данных платформы не хранятся номера телефонов пользователей. Все номера телефонов хранятся в хэшированном виде (то есть, зашифрованы), из которого невозможно узнать номер телефона. Доступа к номерам пользователей нет даже у разработчиков», — указано в официальном ответе платформы.

Разработчики связали эту провокацию с эффективностью работы «Голоса», «который пользуется доверием и белорусов, и всего международного сообщества, которое после объявления голосования за переговоры по выходу из кризиса заметно активизировалось».

«Информация для технических специалистов: на скриншоте и в якобы "базе" есть грубая ошибка, показывающая подделку: chat_id у всех записей одинаковый, что в действительности невозможно — у каждого пользователя эти данные уникальны», — продолжили они.

В телеграме написали, что в продаваемой базе данных содержатся 768 418 телефонных номеров, кто регистрировался в чат-боте. На самом деле, в системе «Голоса» более 1,6 млн учетных записей.