У родителей Александры Герасимени проходит обыск

В доме родителей руководителя Белорусского фонда спортивной солидарности известной пловчихи Александры Герасимени проходит обыск, сообщил «Онлайнер» .

Следователи пришли также в квартиру исполнительного директора фонда Александра Опейкина. «Пришли домой с обыском. 900 тыс. за диваном мои, если что. Заработал на торговле борзыми щенками», — иронично написал он на своей странице в «Фейсбуке», напомнив об истории с обнаружением 900 тыс. долларов за диваном при прошлогоднем обыске на даче блогера Сергея Тихановского.

2 апреля Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Герасимени и Опейкина. «По данным следствия, вышеуказанные лица в августе 2020 года создали так называемое объединение "Белорусский фонд спортивной солидарности", провозгласив его целями оказание финансовой и юридической помощи спортсменам, привлеченным к ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь. На деле Герасименя и Опейкин, являясь соответственно председателем и исполнительным директором, распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной кампании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества», — говорится в сообщении СК.

Герасименя и Опейкин находятся за пределами Беларуси.