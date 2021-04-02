КГБ включил Тихановскую и Латушко в террористический перечень

Им грозит от 10 лет лишения свободы до смертной казни.

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Комитет госбезопасности включил белорусского демократического лидера, экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую и руководителя Национального антикризисного управления, бывшего дипломата Павла Латушко в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.

Фото: t.me/tsikhanouskaya

В перечень добавлены также блогер Антон Мотолько, один из основателей объединения бывших силовиков BYPOL Андрей Остапович, бывший сотрудник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Станислав Лупоносов, бывший сотрудник спецподразделения МВД «Алмаз» Игорь Макар и др.

Основанием для включения в этот перечень стало обвинение вышеназванных лиц по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса (акт терроризма), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 25 лет либо пожизненного заключения, либо смертной казни.
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Тэги: терроризм МВД КГБ Координационный совет Народное антикризисное управление Персона: Светлана Тихановская Павел Латушко Антон Мотолько Андрей Остапович Игорь Макар Станислав Лупоносов

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