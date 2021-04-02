Черноморский флот России начал проверку сил в Крыму

Черноморский флот начал «контрольную проверку» сил, дислоцированных в Крыму и Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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«Батальонные тактические группы проведут учения совместно с экипажами кораблей и эскадрильями оперативно-тактической, морской и армейской авиации. Корабельные группы, подразделения сухопутных войск, авиация и ПВО отработают задачи, как в наступлении, так и в обороне», — сказано в сообщении.