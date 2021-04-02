Черноморский флот России начал проверку сил в Крыму

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Черноморский флот начал «контрольную проверку» сил, дислоцированных в Крыму и Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Фото: mil.ru

«Батальонные тактические группы проведут учения совместно с экипажами кораблей и эскадрильями оперативно-тактической, морской и армейской авиации. Корабельные группы, подразделения сухопутных войск, авиация и ПВО отработают задачи, как в наступлении, так и в обороне», — сказано в сообщении.

В последние дни появляется все больше информации о том, что Россия стягивает войска к украинским границам, передает «Новое время». Переброска российских войск происходит на фоне эскалации конфликта на Донбассе.
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Тэги: Черноморский флот Россия-Украина Минобороны России

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