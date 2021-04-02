В Беларуси зафиксировали резкий рост выявленных случаев заболевания коронавирусом

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрирован 1651 случай COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1598 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, количество новых случаев COVID-19 за сутки выросло на 33,6% — 1 апреля было зарегистрировано 1236 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 324 694, умерло 2267 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 315 226.

За минувшие сутки выполнено 18 062 теста на коронавирус (днем ранее — 20 093). Всего с начала эпидемии проведено 5 406 567 тестов.