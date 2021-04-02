Беларусь рассчитывает на экспорт электричества в РФ

/ Экономика
Просмотров: 172

Беларусь рассчитывает на экспорт электричества в Россию после формирования единого рынка электроэнергии, заявил белорусский посол в Москве Владимир Семашко в интервью «Российской газете».

О перспективах экспорта электричества дипломат заявил, отвечая на вопрос журналиста, как он оценивает нежелание стран Балтии приобретать электроэнергию, производимую на Белорусской АЭС, передает БелаПАН.

«Нас это не пугает. В начале 2000-х годов Беларусь потребляла в зависимости от года 32-33 млрд киловатт-часов. Сейчас экономика выросла, потребляем около 38 млрд. Когда мы затевали атомную станцию, мы предполагали ее использовать для своих потребностей, не для экспорта, — сказал Семашко. — Если еще 8-10 лет назад мы импортировали четверть энергии, то сейчас мы даже в небольших количествах стали экспортировать. У нас немножко Украина приобретает, до 2021 года Прибалтика брала (сейчас прекратила). Если будет единый рынок электроэнергии с 2022 года, то будут брать и в Россию… Ну и мы активно развиваем электротранспорт и внедряем электрообогрев жилых домов. Поэтому нет никаких опасений, что кто-то у нас не купит энергию».

По словам посла, у Беларуси нет опасений, что девать энергию будет некуда. В крайнем случае, заявил он, «частично выведем из эксплуатации старые, низкоэффективные энергогенерирующие мощности».

В январе 2021 года Украина стала единственным покупателем белорусского электричества — на 8 млн 34,5 тыс. долларов. Для сравнения, Россия приобрела белорусского электричества на 2 млн 49,4 тыс. долларов за 15 лет.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия Беларусь-Украины электричество Персона: Владимир Семашко

Другие материалы на эту тему:

«Единение» не прокатило. Но за независимость Беларуси еще предстоит побороться

«Единение» не прокатило. Но за независимость Беларуси еще предстоит побороться

Лукашенко пытается опереться на Москву, чтобы показать кулак Западу

Лукашенко пытается опереться на Москву, чтобы показать кулак Западу

Зачем Кремль меняет своего посла в Минске

Зачем Кремль меняет своего посла в Минске

Кремль хочет получить рычаг влияния на внутренние дела Беларуси

Кремль хочет получить рычаг влияния на внутренние дела Беларуси