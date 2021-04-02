Виктора Бабарико начнут допрашивать в суде, предположительно, 6 апреля

Допрос Виктора Бабарико на судебном процессе по так называемому «делу Белгазпромбанка» может начаться уже на следующей неделе.

Как сообщает телеграм-канал экс-банкира, ожидается, что допрашивать основного фигуранта дела начнут, скорее всего, во вторник, 6 апреля.

Всю текущую неделю прокурор и защитники задавали вопросы другим обвиняемым.

Ранее Верховный суд определил, что Виктора Бабарико будут допрашивать самым последним, хотя его адвокаты просили предоставить ему слово первым. Суд также не разрешил Бабарико обратиться с заявлением до начала допросов.

Следующее заседание начнется 5 апреля в 10:00. Процесс проходит в здании суда Московского района.