Виктора Бабарико начнут допрашивать в суде, предположительно, 6 апреля
Допрос Виктора Бабарико на судебном процессе по так называемому «делу Белгазпромбанка» может начаться уже на следующей неделе.
Как
Всю текущую неделю прокурор и защитники задавали вопросы другим обвиняемым.
Ранее Верховный суд определил, что Виктора Бабарико будут допрашивать самым последним, хотя его адвокаты просили предоставить ему слово первым. Суд также не разрешил Бабарико обратиться с заявлением до начала допросов.
Следующее заседание начнется 5 апреля в 10:00. Процесс проходит в здании суда Московского района.