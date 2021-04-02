Депутаты ППНС приняли законопроект о недопущении реабилитации нацизма

В первый день пятой сессии Палаты представителей Национального собрания принят законопроект «О недопущении реабилитации нацизма».

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В документе прописан запрет на героизацию нацизма, ее финансирование, деятельность организаций, включая иностранные, которые пропагандируют героизацию нацизма, в том числе в интернете.

В проекте закреплены определения терминов «нацистские преступники», «пособники нацистских преступников», определены субъекты противодействия реабилитации нацизма.

Устанавливаются основные направления профилактики реабилитации нацизма. В частности, вводится обязательный мониторинг соблюдения законодательства в части недопущения реабилитации нацизма, предусмотрены меры противодействия реабилитации нацизма, включая вынесение официального предупреждения и предписания, приостановление, запрещение деятельности, ликвидацию экстремистской организации.

Отдельная статья посвящена противодействию реабилитации нацизма при увековечении памяти погибших.