Что будет с тарифами ЖКХ? МАРТ обещает раскрыть карты

В ближайшее время МАРТ планирует опубликовать «тарифную тетрадь» на 2021 год, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

«Мы регулируем тарифы, у нас есть так называемая «тарифная тетрадь». Как это происходит: в сентябре—ноябре мы, уже зная приблизительно цену на газ, смотрим, как будут увеличиваться тарифы на ЖКХ, транспорт, как будут увеличиваться тарифы на связь, на почту, на интернет и т. д. И договариваемся с поставщиками этих услуг, когда и в каком размере будут повышаться тарифы», — пояснил Колтович в интервью на телеканале «Беларусь 1» вечером 1 апреля.

По его словам, для поставщиков услуг это возможность сформировать свой бизнес-план, для МАРТ — возможность влияния на инфляцию и инфляционные ожидания населения.

«Я докладывал президенту, и президент одобрил подходы, по которым такие данные должны публиковаться в начале года. Поэтому мы буквально на следующей неделе намерены опубликовать эту «тарифную тетрадь» и до конца года показать, как будут изменяться тарифы и когда это будет происходить», — подчеркнул министр.

По его словам, руководители предприятий, учреждений сообщают о своем намерении поднять тарифы, и в СМИ идет обсуждение. «Человек, прочитав эту информацию, возмущен, он заглядывает в свой кошелек и думает, что он не планировал отдать на эти услуги столько, а придется. Получается дезинформация и инфляционное ожидание. Поэтому мы договорились, что мы будем делать это априори. Расчеты есть. За время существования МАРТ как мы договаривались, так эти тарифы и отдавали для поставщиков услуг. Как бы нам тяжело ни было. Мы могли бы сказать, не повышайте, но этот ценовой козырек все равно когда-то нужно снимать. Поэтому эта «тарифная тетрадь» будет опубликована и это придаст уверенности и станет информацией более открытой», — заключил Колтович.