Биржа: евро существенно вырос на торгах 2 апреля

/ Экономика
Просмотров: 246

На последних на этой неделе торгах на БВФБ существенно укрепилась европейская валюта.

Фото pixabay.com

Так, евро добавил сразу 0,0226 пункта — 3,1089 белорусского рубля.

Вырос сегодня и доллар. Плюс составил 0,009 пункта — 2,6388 белорусского рубля.

А вот российский рубль не изменился и по итогам своей сессии остался на позициях 1 апреля — 3,4682 белорусского рубля за 100 российских.

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: валюта

Другие материалы на эту тему:

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Почему резко падает рубль

Почему резко падает рубль

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»