На субботу объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
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По данным Белгидромета, ночью и утром 3 апреля  на отдельных участках дорог страны ожидается гололедица.

Фото pixabay.com

В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

МЧС Беларуси рекомендует:

  • неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем;
  • прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия;
  • при движении необходимо соблюдать скоростной режим.

Отметим, что сегодня ночью на трассе в Мядельском районе перевернулась фура. По информации ГАИ, водитель не учел погодные условия и не справился с управлением.

 

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Тэги: прогноз погоды гололедица

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