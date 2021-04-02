На субботу объявлен желтый уровень опасности
По данным Белгидромета, ночью и утром 3 апреля на отдельных участках дорог страны ожидается гололедица.
В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.
МЧС Беларуси рекомендует:
- неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем;
- прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия;
- при движении необходимо соблюдать скоростной режим.
Отметим, что сегодня ночью на трассе в Мядельском районе