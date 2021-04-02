Евро и доллар растут второй день подряд

/ Экономика
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Очередные торги на БВФБ открылись с роста европейской и американской валют.

Фото pixabay.com

Три основные иностранные валюты утром 2 апреля торгуются на следующих позициях:

  • евро — 3,1033 белорусского рубля (+0,017 пункта);
  • доллар — 2,6351 белорусского рубля (+0,0053 пункта);
  • российский рубль — 3,4673 белорусского рубля (-0,0009 пункта).

Ранее сообщалось, что прошедшая рабочая неделя (22-26 марта) на Белорусской валютно-фондовой бирже зафиксировала рост трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by

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Тэги: валюта

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