Католики отмечают страстную пятницу: что запрещено делать
В этом году Страстная пятница у католиков выпала на 2 апреля. В этот день костел не совершает Евхаристии.
Великая пятница в
Как отмечается в писании, распятие на кресте было самым позорным и самым мучительным видом казни; к нему приговаривали только самых отъявленных преступников.
Распятый на кресте у иудеев считался проклятым – присудив к такой смерти Христа, старейшины и первосвященники хотели навеки опозорить спасителя.
По традиции католики приносят домой с богослужения 12 свечей, зажигают и обходят с ними все углы дома, оставляя затем догорать до конца.
Также рекомендуется:
- готовить пасхальные куличи;
- посвятить себя размышлениям над событиями этого дня, которые описываются в Евангелии.
Среди запретов: всевозможные веселья (смех, пение, танцы, посещение разных увеселительные заведения).
Кроме этого нельзя:
- употреблять алкоголь;
- убираться по дому, шить;
- резать хлеб (можно только ломать);
- трапезничать до выноса плащаницы;
- пить воду;
- забивать гвозди и вбивать что-либо в землю;
- стричься, красить волосы и делать иные косметические процедуры.
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