Католики отмечают страстную пятницу: что запрещено делать

В этом году Страстная пятница у католиков выпала на 2 апреля. В этот день костел не совершает Евхаристии.

Великая пятница в Страстной неделе посвящена воспоминанию осуждения, казни, крестных мук и смерти Иисуса Христа, а также снятию с креста и погребению его тела.

Как отмечается в писании, распятие на кресте было самым позорным и самым мучительным видом казни; к нему приговаривали только самых отъявленных преступников.

Распятый на кресте у иудеев считался проклятым – присудив к такой смерти Христа, старейшины и первосвященники хотели навеки опозорить спасителя.

По традиции католики приносят домой с богослужения 12 свечей, зажигают и обходят с ними все углы дома, оставляя затем догорать до конца.

Также рекомендуется:

готовить пасхальные куличи;

посвятить себя размышлениям над событиями этого дня, которые описываются в Евангелии.

Среди запретов: всевозможные веселья (смех, пение, танцы, посещение разных увеселительные заведения).

Кроме этого нельзя:

употреблять алкоголь;

убираться по дому, шить;

резать хлеб (можно только ломать);

трапезничать до выноса плащаницы;

пить воду;

забивать гвозди и вбивать что-либо в землю;

стричься, красить волосы и делать иные косметические процедуры.

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