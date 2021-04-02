Где в Минске сегодня лучше не ездить

Госавтоинспекция сообщила места в столице, где сегодня будет затруднено движение транспорта.

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Как сообщается, работы по нанесению дорожной разметки будут проводиться на следующих улицах.

Продольная разметка:

пр. Независимости (от ул. Янки Купалы до ул. Захарова);

пр. Независимости (от ул. Филимонова до 9-го км);

развязка ул. Орловская/пр. Победителей;

ул. Кабушкина;

ул. Ташкентская.

Поперечная разметка:

пр. Независимости (от ул. Московской до 9-го км);

развязка ул. Орловская/пр. Победителей;

пр. Независимости (от ул. Московской до 9-го км).

В этой связи ГАИ рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения.

Ранее сообщалось, что сотрудники дорожной милиции начали сегодня республиканское спецмероприятие .

Кроме этого отмечается, что сегодня на некоторых столичных дорогах появятся мобильные датчики контроля скорости:

ул. Орловская, 80 (ограничение 60 км/ч);

пр. Независимости, 99 (60 км/ч);

41-й км МКАД (90 км/ч);

пр. Партизанский, 147 (60 км/ч);

Игуменский тракт, 30 (60 км/ч);

пр. Дзержинского, 3б (60 км/ч);

пр. Независтмости, 156 (80 км/ч).