Где в Минске сегодня лучше не ездить

/ Общество
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Госавтоинспекция сообщила места в столице, где сегодня будет затруднено движение транспорта.

Фото pixabay.com

Как сообщается, работы по нанесению дорожной разметки будут проводиться на следующих улицах.

Продольная разметка:

  • пр. Независимости (от ул. Янки Купалы до ул. Захарова);
  • пр. Независимости (от ул. Филимонова до 9-го км);
  • развязка ул. Орловская/пр. Победителей;
  • ул. Кабушкина;
  • ул. Ташкентская.

Поперечная разметка:

  • пр. Независимости (от ул. Московской до 9-го км);
  • развязка ул. Орловская/пр. Победителей;
  • пр. Независимости (от ул. Московской до 9-го км).

В этой связи ГАИ рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения.

Ранее сообщалось, что сотрудники дорожной милиции начали сегодня республиканское спецмероприятие

Кроме этого отмечается, что сегодня на некоторых столичных дорогах появятся мобильные датчики контроля скорости:

  • ул. Орловская, 80 (ограничение 60 км/ч);
  • пр. Независимости, 99 (60 км/ч);
  • 41-й км МКАД (90 км/ч);
  • пр. Партизанский, 147 (60 км/ч);
  • Игуменский тракт, 30 (60 км/ч);
  • пр. Дзержинского, 3б (60 км/ч);
  • пр. Независтмости, 156 (80 км/ч).

 

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Тэги: ГАИ Город: Минск

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