Где в Минске сегодня лучше не ездить
Госавтоинспекция сообщила места в столице, где сегодня будет затруднено движение транспорта.
Как сообщается, работы по нанесению дорожной разметки будут проводиться на следующих улицах.
Продольная разметка:
- пр. Независимости (от ул. Янки Купалы до ул. Захарова);
- пр. Независимости (от ул. Филимонова до 9-го км);
- развязка ул. Орловская/пр. Победителей;
- ул. Кабушкина;
- ул. Ташкентская.
Поперечная разметка:
- пр. Независимости (от ул. Московской до 9-го км);
- развязка ул. Орловская/пр. Победителей;
- пр. Независимости (от ул. Московской до 9-го км).
В этой связи ГАИ рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения.
Ранее сообщалось, что сотрудники дорожной милиции
Кроме этого отмечается, что сегодня на некоторых столичных дорогах появятся мобильные датчики контроля скорости:
- ул. Орловская, 80 (ограничение 60 км/ч);
- пр. Независимости, 99 (60 км/ч);
- 41-й км МКАД (90 км/ч);
- пр. Партизанский, 147 (60 км/ч);
- Игуменский тракт, 30 (60 км/ч);
- пр. Дзержинского, 3б (60 км/ч);
- пр. Независтмости, 156 (80 км/ч).