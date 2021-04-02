Прохлада накрывает страну
В последний рабочий день недели погоду на территории Беларуси будет формировать прохладная неустойчивая воздушная масса.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди.
Утром по северу на отдельных участках дорог сохранится гололедица.
Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в регионах:
- Брест +9..+11°C;
- Витебск +6..+8°C;
- Гомель +8..+10°C;
- Гродно +6..+8°C;
- Могилев +7..+9°C;
- Минск +6..+8°C.
Ранее сообщалось, что накануне в Беларуси было