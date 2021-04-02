Почти 20 рекордов тепла обновлено в Беларуси перед резким похолоданием

Почти 20 рекордов тепла зафиксировано 1 апреля на белорусских метеостанциях накануне резкого похолодания.

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Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by, обновлены максимумы на всех восьми метеостанциях Гомельской области, на пяти из шести станций Могилевской области, а также на шести станциях в Брестской и Минской областях.

Теплее всего было в Высоком (21,2 градуса выше нуля против 20,9 в 2017 году) и Брагине (21,2 против 18,4 в 2002-м).

До 20,7 градуса прогрелся воздух в Василевичах (17,7 в 1951 году), до 20,4 — в Лельчицах (19,2 в 2011-м), до 20,3 — в Гомеле (18,1 в 2002-м), до 20,2 — в Жлобине (17,1 в 1990-м), до 20 — Житковичах (19 в 1994-м) и Мозыре (18,5 в 1994-м).

В Октябрьском на максимуме было 19,9 градуса (16,9 в 1990 году), в Бобруйске — 19,1 (17,2 в 1990-м), Кличеве, Костюковичах и Марьиной Горке — 18,4 (соответственно 16 в 1990 году, 16,5 в 2002-м и 16,5 в 1990-м), Славгороде и Столбцах — 18 (16,4 и 16,7 в 1990-м), Могилеве и Березино — 17,9 (15,2 и 16,3 в 1990-м), Борисове — 16,5 (16,1 в 1990-м), Мстиславле — 15,9 (14,1 в 2010-м).

В Ганцевичах и Пружанах исторические рекорды повторены (20,1 и 21 градус в 2017 году). В Минске для этого не хватило 0,3 градуса (16,4 против 16,7 в 1990 году).

Абсолютный максимум дня для 1 апреля составляет 22 градуса тепла (в Барановичах и Волковыске в 2017 году).

Накануне, 31 марта, было зафиксировано восемь новых рекордов (от 20,2 градуса в Высоком до 16,4 в Докшицах).