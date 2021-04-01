ЮНЕСКО может включить украинский борщ в список нематериального культурного наследия

/ Мир
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Украинская сторона направила свои предложения о включении борщ в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Как заявил министр культуры Александр Ткаченко, «украинский борщ — украинское национальное блюдо, у которого нет конкурентов».

Он предложил прекратить манипуляции по поводу того, что это блюдо имеет русские корни: «Борщ — наш».

В свою очередь замминистра иностранных дел Эмине Джапарова отметила, что рецепты для досье отбирали лучшие шеф-повара. Представительница МИД рассказала, что ЮНЕСКО рассматривает подобные заявки раз в два года.

Как напоминает nat-geo.ru, приготовления блюд и сами блюда нередко попадают в список культурного наследия ЮНЕСКО. В списке уже находятся хорватские пряники, корейская капуста кимчи, армянский лаваш, узбекский и таджикский плов.

 

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Тэги: борщ ЮНЕСКО Украина

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