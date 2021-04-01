ГАИ по всей стране проведет спецмероприятие

Сотрудники Госавтоинспекции проведут по всей стране специальное мероприятие «Берегите детей!».

Фото ГАИ Витебской области

В ходе акции (2-9 апреля) пристальное внимание будет уделено «организации работы по профилактике нарушений ПДД, контролю состояния улично-дорожной сети и организации дорожного движения вблизи школ, а также обеспечению действенного контроля за выполнением водителями правил перевозки детей в транспортном средстве».

В ГАИ напомнили, что согласно законодательству, трансфер детей в легковом авто должен происходить с использованием:

детских кресел, соответствующих весу и росту ребенка (в возрасте до пяти лет);

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка (в возрасте от пяти до двенадцати лет).

Исключение по правилам делается для детей до двенадцати лет, чей рост превышает 150 см, а также при поездке в такси.