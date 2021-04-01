Лукашенко поставил сроки, когда должна быть создана отечественная вакцина против COVID-19

Александр Лукашенко 1 апреля подписал распоряжение о создании отечественной вакцины против коронавирусной инфекции.

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Как сообщает его пресс-служба, в соответствии с этим документом Министерство здравоохранения и Национальная академия наук должны будут выполнить в 2021—2023 годах «комплекс мероприятий по созданию соответствующей вакцины».

В распоряжении определены организации — исполнители работ по созданию вакцины, основные этапы и источники финансирования этих работ, сроки проведения доклинических и клинических испытаний.

«Научные организации Минздрава и НАН, согласно распоряжению, будут оснащены оборудованием и комплектующими изделиями, необходимыми для создания вакцины. Предусмотрена также реконструкция центра экспериментальной и прикладной вирусологии Института биофизики и клеточной инженерии НАН», — говорится в сообщении пресс-службы.

26 марта Лукашенко, принимая с докладом министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, заявил, что производство своей вакцины от COVID-19 — дело чести Минздрава и Академии наук.

«Отечественная вакцина — дело чести Гусакова (Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси. — БелаПАН.) и Пиневича, Минздрава и Национальной академии наук, в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину. Почему самую лучшую — потому что опыт уже есть. И у россиян, и у европейцев, и у китайцев, у индусов. Много кто уже производит эти вакцины. Мы уже кое-что знаем, мы не на голом месте это делаем», — сказал Лукашенко.

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