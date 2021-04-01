Статкевич назвал Тихановскую «избранным президентом, которому не дали занять свое место»

Сегодняшняя ситуация в Беларуси, по мнению Статкевича, существенно отличается от событий 2010 года. Такое мнение высказал политзаключенный Николай Статкевич.
«Сейчас белорусский народ знает о том, что он за перемены, за смену власти, люди хотят свободы. Белорусы убедились в том, что из себя представляет власть. Не думаю, что нелегитимный в наших и мирового сообщества глазах, экономический не самодостаточный режим сможет сохранить контроль в течение длительного времени», — отметил он в письменном интервью DW.
Светлану Тихановскую политик называет «избранным президентом, которому не дали занять свое место», однако оценивать текущие действия демократических сил, находясь в тюрьме, оппозиционеру тяжело.
«На реальный диалог Александр Лукашенко пойдет только тогда, когда его будет поздно спасать от народа», — считает Статкевич.
По его мнению, белорусы до сих пор не победили Лукашенко лишь потому, что у того есть поддержка Кремля.
Говоря о развитии политического кризиса в Беларуси, Статкевич прогнозирует усиление давление на общество, медленную деградацию экономики и неизбежные перемены: «Но в целом наш народ ждет отличное будущее, ведь мы его заслужили». Белорусам, которые продолжают борьбу, Николай Статкевич пожелал «достоинства и воли».