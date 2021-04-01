Белорусская оппозиция просит Украину отказаться от финансирования «Славянского базара»

Народное антикризисное управление (НАУ) направило официальному Киеву письмо, в котором просит руководство Украины отказаться от поддержки и финансирования международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Как сообщается в пресс-релизе, распространенном НАУ, документ получит офис президента Украины, а также министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Кроме того, НАУ попросило экс-министра культуры и туризма Украины, а теперь художественного руководителя Львовского национального театра оперы и балета Василия Вовкуна донести до государственных органов, творческих союзов и представителей творческой интеллигенции Украины позицию белорусских граждан.

В письме НАУ сообщает о репрессиях против деятелей культуры (увольнения работников культурных учреждений, лишение льгот и преференций, полагавшихся членам творческих союзов, и др.), а также действиях властей, направленных на подавление независимых СМИ.

Также в документе отмечена тяжелая ситуация с эпидемией COVID-19, которая угрожает здоровью участников мероприятия из-за отсутствия должных мер по борьбе с ней со стороны государства.

Недавно организаторы фестиваля «Славянский базар в Витебске» опубликовали афиши со списками будущих участников. После этого некоторые артисты в социальных сетях заявили, что на мероприятие не поедут: например, российский шоумен Михаил Галустян, Александр Иванов из группы «Рондо», Антон Табала (HOMIE), а также украинская певица MARUV и многолетний украинский ведущий фестиваля Тимур Мирошниченко.

НАУ убеждено, что «в условиях острого политического кризиса фестиваль не может состояться, так как будет использован властью как инструмент пропаганды и собственной легитимизации». «А артисты, которые согласятся стать участниками «Славянского базара», станут невольными «адвокатами» преступного режима», — говорится в пресс-релизе.

Народное антикризисное управление было создано в конце октября прошлого года членом президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, бывшим чиновником и дипломатом Павлом Латушко с одобрения КС, сформированного по инициативе Светланы Тихановской.

На сайте НАУ говорится, что оно было создано для «устранения причин кризиса, подготовки к отставке Лукашенко», а также для «подготовки институтов власти к переходному периоду».