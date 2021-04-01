Обвинение просит приговорить блогеров Кабанова и Петрухина к трем годам колонии каждого

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Государственное обвинение просит суд наказать брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова лишение свободы на три года с отбытием приговора в колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении Петрухина и Кабанова рассматривает Октябрьский суд Могилева, куда процесс был перенесен из Бреста по решению Верховного суда.

Петрухина и Кабанова обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в оскорблении представителя власти в связи с исполнением служебных обязанностей. Кроме того, Петрухина судят за оскорбление судьи.

Представитель гособвинения считает, что вина блогеров доказана. Согласно обвинению, Петрухин и Кабанов вместе с Николаем Статкевичем и Сергеем Тихановским причастны к организации протестного движения в период электоральной кампании 2020 года.

11 февраля на первом судебно заседании оба обвиняемых решением судьи Ольги Кравченко были удалены из зала. На последующие заседания их не доставляли, а ходатайства о выступлении на процессе с пояснением своей позиции не удовлетворялись.

Сергей Петрухин и Александр Кабанов признаны политзаключенными.
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Тэги: дело Тихановского блогеры Персона: Александр Кабанов Сергей Петрухин Ольга Кравченко Николай Статкевич Сергей Тихановский

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