Обвинение просит приговорить блогеров Кабанова и Петрухина к трем годам колонии каждого

Государственное обвинение просит суд наказать брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова лишение свободы на три года с отбытием приговора в колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении Петрухина и Кабанова рассматривает Октябрьский суд Могилева, куда процесс был перенесен из Бреста по решению Верховного суда.

Петрухина и Кабанова обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в оскорблении представителя власти в связи с исполнением служебных обязанностей. Кроме того, Петрухина судят за оскорбление судьи.

Представитель гособвинения считает, что вина блогеров доказана. Согласно обвинению, Петрухин и Кабанов вместе с Николаем Статкевичем и Сергеем Тихановским причастны к организации протестного движения в период электоральной кампании 2020 года.

11 февраля на первом судебно заседании оба обвиняемых решением судьи Ольги Кравченко были удалены из зала . На последующие заседания их не доставляли, а ходатайства о выступлении на процессе с пояснением своей позиции не удовлетворялись .

Сергей Петрухин и Александр Кабанов признаны политзаключенными.