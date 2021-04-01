Оппозиция создала оргкомитет проведения «Чернобыльского шляха»

Демократические партии и организации создали оргкомитет по проведению акции «Чернобыльский шлях» и намерены до 10 апреля подать соответствующую заявку в Мингорисполком, сообщил БелаПАН председатель Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук.

«В этом году исполняется 35 лет со дня чернобыльской катастрофы, и сегодня был создан оргкомитет по проведению «Чернобыльского шляха» — это традиционная акция оппозиции. К этому оргкомитету присоединились основные демократические и политические организации, впервые был представитель штаба Светланы Тихановской», — рассказал он.

По словам главы партии, ему поручено «связаться со службой скорой медицинской помощи и службами ЖКХ, чтобы подготовить необходимые документы».

«Заявителями в этом году будут физические лица, список пока открыт», — пояснил политик.

«Чернобыльская трагедия произошла не на территории Беларуси, но наша страна пострадала больше всего, — отметил в свою очередь первый заместитель председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Алексей Сигаев. — Но, к сожалению, власти делают все, чтобы белорусы постепенно забывали про эту трагедию».

Он напомнил, что в Беларуси частично сокращены льготы пострадавшим от последствий катастрофы на ЧАЭС. «Нужно привлекать внимание к проблеме, в том числе и к тому, что построенная в Островце БелАЭС тоже опасна, чтобы люди очень внимательно относились к тому, что там происходит», — подчеркнул Сигаев.

Политик отметил, что «Чернобыльский шлях» — один из элементов «весенних протестов в Беларуси». «С помощью заявки мы хотим получить легальную возможность собраться и напомнить, что у нас в стране сейчас правовой Чернобыль. Или в случае отказа получить подтверждение того, что власти делают все возможное, чтобы люди не собирались на подобные акции», — заключил Алексей Сигаев.