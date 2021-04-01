Официально: еще десять белорусов умерло от COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1236 случаев COVID-19 , скончалось десять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1308 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, количество новых случаев COVID-19 за сутки изменилось несущественно — 31 марта было зарегистрировано 1213 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 323 043, умерло 2257 пациентов с коронавирусом, выздоровело 313 628.

За минувшие сутки выполнено 20 093 теста на коронавирус (днем ранее 18 628). Всего с начала эпидемии проведено 5 388 505 тестов.

31 марта министр здравоохранения Дмитрий Пиневич сообщил, что в апреле—мае этого года антиковидной вакциной «Спутник V» в Беларуси планируется привить около 1 млн человек, а к осеннему сезону достичь желаемой цифры — 4 млн.

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