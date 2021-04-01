Правозащитники назвали масштабы репрессий в марте

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Правозащитники «Весны» совместно с волонтерами продолжают отслеживать политически мотивированные уголовные процессы.

Как сообщается, динамика по таким делам свидетельствует о том, что суды по-прежнему выносят демонстративно суровые по видам и жесткие по размеру наказания приговоры.

Так, правозащитникам известно, что за март было осуждено не менее 105 человек, еще три приговора не были вынесены в связи с тем, что обвиняемые не явились на оглашения решений, их объявили в розыск.

 

 

Известно, что два несовершеннолетних парня лишены свободы на три года каждый и будут отбывать наказание в воспитательной колонии.

За март не менее 16 женщинам суды назначили различные наказания — от штрафа до трех лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Всего за март 53 человека были лишены свободы, в отношении 26 человек было назначено ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение и еще у 19 человек получили «домашнюю химию».

Наиболее популярной статьей для уголовного преследования по политическим мотивам снова оказалась народная ст. 342 (Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок» — 23 осужденных. Следующая по популярности — сочетание ст. 342 со ст. 364 (Насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) — 14.

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Тэги: репрессии политзаключенные правозащитники

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