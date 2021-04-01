Единый газовый рынок с Россией планируют создать к 2022 году

Единый газовый рынок России и Беларуси может заработать уже в следующем году, считает посол Беларуси в России Владимир Семашко.

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«Труба газовая идет и по России, и по Беларуси, вся инфраструктура создана, поэтому здесь сразу видится единый рынок. Мы надеемся, что он заработает 1 января 2022 года», — заявил он в интервью «Российской газете» .

По мнению дипломата, двум странам нужно создать так называемый пилотный проект, потому что в Евразийском экономическом союзе единый рынок газа должен появиться к 1 января 2025 года. «А мы хотим это сделать раньше. И я убежден, что и Россия, и Беларусь от этого только выиграют, и все соседи по ЕАЭС увидят это и последуют нашему примеру», — полагает Семашко.

Он отметил, что создание единой энергосистемы России и Беларуси имеет более отдаленные перспективы. Первоначально, по его словам, обсуждается создание объединенной системы.

«Должны быть созданы одинаковые условия работы. И стоимость киловатт-часа, и, соответственно, тарифы на передачу и т.д. Но вначале видится, что должны быть определены уполномоченные операторы белорусской и российской систем. И вот эти торги должны идти пока в опте, через сечение, которое есть на границе России и Беларуси. Те линии электропередачи, которые есть, например, между Смоленском и Беларусью, позволяют пропускать где-то 7-8 млрд киловатт-часов. В этих пределах будет идти оптовая программа. Параллельно с этим будет идти процесс создания единой энергосистемы России и Беларуси", — сказал он. В отличие от газового рынка, где создана вся инфраструктура, "здесь ее пока нет". "Поэтому на первом этапе рынок должен быть объединен, возможно, в течение 3-4 лет», — прогнозирует посол.

Как сообщалось, Семашко также заявил в интервью «Российской газете», что все дорожные карты по интеграции России и Беларуси будут согласованы до конца апреля.