Правозащитников, активистов и журналистов вызывают на допросы по делу «Весны»

По делу лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» на допросы в Следственный комитет вызывают правозащитников, волонтеров, общественных активистов и журналистов по всей Беларуси, сообщает spring96.org.

Отмечается, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса (обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Так, 1 апреля на допрос в управление Следственного комитета по Гомельской области вызван в качестве свидетеля общественный активист Анатолий Поплавный.

В Могилеве на допрос вызывают независимую журналистку Кристину Борисову.

31 марта в Минске следователями был допрошен юрист «Весны» Алексей Лойко.

Правозащитники напоминают, что ранее были задержаны и находятся в следственных изоляторах правозащитники и волонтеры Марфа Рабкова и Андрей Чепюк (Минск), Леонид Судаленко (Гомель) и Татьяна Ласица (Речица, Гомельская область).

Совет ПЦ «Вясна» выразил свой протест в связи с очередными репрессиями в отношении организации и ее членов и заявил, что «никогда не прекратит своей законной правозащитной деятельности на благо всего белорусского общества, направленной на продвижение идей и ценностей прав человека и демократии».

16 февраля в офисах и квартирах десятков правозащитников, профсоюзных активистов и независимых журналистов по всей стране прошли обыски . Как впоследствии сообщил Следственный комитет, обыски были проведены в рамках расследования дела по статье 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

«Как следует из официальных комментариев СК, по мнению органов следствия, ПЦ "Весна" якобы осуществляет финансирование и иное материальное обеспечение незаконных массовых мероприятий, преследующих цели совершения их участниками групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок», — сообщали правозащитники.