В отношении фотографа Сергея Гапона прекратили административный процесс за праздник на личном подворье

Прекращен административный процесс в отношении известного фотографа из Крево Сергея Гапона.

Как сообщил Гапон в «Фейсбуке», 31 марта он получил письмо из милиции о том, что «блинное» административное дело против него прекращено из-за отсутствия состава преступления.

«Спасибо людям с головой и каждому, кто беспокоился, водил хороводы, танцевал, пел или просто угощался блинами. Вы — лучшие!» — добавил фотограф.

15 марта Гапон сообщил в соцсети, что в его отношении начат процесс по ч. 2 ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) за празднование Масленицы на личном подворье. По его словам, накануне он пригласил к себе на родину гостей, чтобы отпраздновать Масленицу с блинами. По его словам, на вечеринку «пожаловала районная милиция» с повесткой прибыть в отделение для дачи письменных объяснений по ст. 24.23 КоАП.

«Записали, как красиво мы танцевали и пели вокруг костра. В ближайшее время остается ждать или уведомления, что процесс прекращен, или протокол о правонарушении и повестку в суд. Спасибо всем за поддержку! Горжусь иметь таких космических друзей!» — написал Гапон.

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) ранее сообщала, что сложности с организацией и проведением праздника проводов зимы в этом году возникли и у других активистов. «К примеру, жителям минского микрорайона Брилевичи в этом году не разрешили проводить прощание с зимой — предупредили, что дворовый праздник будет считаться несанкционированным мероприятием. Организатором в этом случае выступал орган местного самоуправления — КОТОС, и в прошлые годы за такие дворовые праздники КОТОС из Брилевичей даже поощряли», — говорилось в сообщении БАЖ.

14 марта на праздновании Масленицы в Музее валунов в столичном микрорайоне Уручье были задержаны несколько человек и наказаны арестами и штрафами.