В 19-ю механизированную бригаду прибыло около 500 военнослужащих запаса

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В рамках очередного этапа комплексной проверки боеготовности воинских частей и соединений Вооруженных сил в 19-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду для доукемплектования прибыло около 500 военнослужащих запаса. Более ста запасников направлены в разведывательный батальон соединения.

По сообщению Минобороны, запасников назначили на должности, распределили по подразделениям, вручили им стрелковое оружие и закрепили за личным составом вооружение, военную и специальную технику. Часть военнообязанных приняли Военную присягу, после чего начались занятия по предметам боевой подготовки.

Занятия с военнообязанными проходят по всем предметам боевой подготовки. Венцом мероприятий станет тактическое учение со стрельбой.
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Тэги: Минобороны военнослужащие запаса

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