В Украине зафиксировали рекордную смертность от коронавируса

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 17 569 новых COVID-случаев. В частности, заболели 813 детей и 486 медработников.

Максим Степанов. Фото: пресс-служба Минздрава Украины

За минувшие сутки госпитализированы 5 160 человек; летальных случаев — 421; выздоровели — 9602 человека, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в «Фейсбуке».

За последние 24 часа больше всего инфицировалось коронавирусом отмечено в Киеве (1 150), Одесской ( 1305), Хмельницкой (1 142), Львовской (1 141) и Житомирской (1037) областях.

За все время пандемии в Украине коронавирусной инфекцией заболело 1 691 737 человек. Летальных исходов — 33 246.