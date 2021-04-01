В Украине зафиксировали рекордную смертность от коронавируса
Просмотров: 173
В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 17 569 новых COVID-случаев. В частности, заболели 813 детей и 486 медработников.
За минувшие сутки госпитализированы 5 160 человек; летальных случаев — 421; выздоровели — 9602 человека,
За последние 24 часа больше всего инфицировалось коронавирусом отмечено в Киеве (1 150), Одесской ( 1305), Хмельницкой (1 142), Львовской (1 141) и Житомирской (1037) областях.
За все время пандемии в Украине коронавирусной инфекцией заболело 1 691 737 человек. Летальных исходов — 33 246.