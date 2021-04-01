«Субару» сбил 8-летнего мальчика на самокате на проспекте Газеты «Звязда»

По предварительной информации столичной ГАИ, вечером 31 марта водитель Subaru двигался по пр. Газеты «Звязда» в направлении ул. Голубева и наехал на ребенка.

Пострадавший на самокате пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Его госпитализировали после наезда.

В Госавтоинспекции призвали родителей помочь детям усвоить, что пересекать проезжую часть на запрещающий сигнал светофора недопустимо.