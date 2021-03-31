Внешнеторговый товарооборот Беларуси вырос более чем на 15% в январе—феврале

Внешнеторговый оборот Беларуси за два месяца 2021 года составил 10 млрд 397,9 млн долларов, к уровню января—февраля 2020-го он вырос в текущих ценах на 15,2%, следует из данных Белстата.

Экспорт товаров составил 5 млрд 138,8 млн долларов (+20,7%), импорт — 5 млрд 259,1 млн (+10,4%).

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за январь—февраль 2021 года составило 120,3 млн долларов США. По итогам такого же периода 2020 года сальдо также было отрицательным — 506,9 млн долларов.

Внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС за январь—февраль 2021 года составил 5 млрд 191,5 млн долларов, что на 14,6% больше, чем за январь—февраль 2020 года. Экспорт товаров вырос на 4% до 2 млрд 256,8 млн, импорт — на 24,4% до 2 млрд 934,7 млн. В торговле с этими странами сальдо отрицательное — 677,9 млн долларов (в январе—феврале 2020 года составляло минус 187,4 млн).

Взаимный товарооборот с Россией, по данным Белстата, за первые два месяца 2021 года составил 5 млрд 44,3 млн долларов (увеличение к уровню января—февраля 2020 года на 15,2%). Экспорт товаров составил 2 млрд 136,7 млн (+4,4%), импорт — 2 млрд 907,6 млн (+24,6%), отрицательное сальдо — 770,9 млн (в январе—феврале 2020 года — минус 286,4 млн).

В страны вне СНГ экспорт в январе—феврале вырос на 45,4% до 2 млрд 202,8 млн долларов, импорт — снизился на 5,2% до 2 млрд 35,8 млн. В целом товарооборот вырос на 15,7% до 4 млрд 238,6 млн долларов, а положительное сальдо составило 167 млн против отрицательного в 633 млн долларов в январе—феврале 2020 года.

Внешнеторговый оборот со странами Евросоюза за январь—февраль 2021 года составил 2 млрд 130,7 млн долларов, увеличившись к уровню января—февраля 2020 года на 27,7%. Экспорт товаров составил 1 млрд 303,5 млн долларов (на 73,6% больше), импорт — 827,2 млн (на 9,8% меньше). Сальдо в торговле со странами ЕС было положительным в 476,3 млн долларов (в январе—феврале 2020 года — отрицательное в 166,4 млн).