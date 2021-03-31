Глава МИД Финляндии призвал белорусские власти к диалогу с оппозицией

/ Политика
Просмотров: 85

По инициативе финляндской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, сообщает пресс-служба белорусского МИД.

Фото: МИД РБ

«Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня, обсудили перспективы взаимодействия в рамках ОБСЕ. Финляндская сторона поделилась своими оценками ряда происходящих сегодня процессов, в том числе касающихся национальных меньшинств и взаимодействия Беларуси с Европейским союзом», — говорится в сообщении.

Как отмечает МИД, Макей «подробно и объективно проинформировал собеседника о динамике происходящего в Беларуси конституционного процесса, развитии внутриобщественного диалога и иных вопросах. Предметно подтверждено сохранение подходов и принципов, на которых Беларусь готова выстраивать взаимодействие с западными партнерами».

«Разговор прошел в конструктивном и взаимоуважительном ключе. Констатирована взаимная заинтересованность в сохранении каналов коммуникации, продолжении рабочих контактов и поддержании диалога», — подчеркивает белорусское внешнеполитическое ведомство.

В свою очередь МИД Финляндии в «Твиттере» сообщает, что состоялась «откровенная и обстоятельная дискуссия», в ходе которой Хаависто подтвердил призыв к подлинному диалогу между властями Беларуси и оппозицией. «Продолжающиеся нарушения прав человека и недавние меры против польской общины со стороны белорусских властей абсолютно неприемлемы», — говорится в сообщении.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Финляндия Персона: Пекка Хаависто

Другие материалы на эту тему:

В Минск приехали персонажи книг о муми-троллях

В Минск приехали персонажи книг о муми-троллях

Анатолий Лебедько. ТАЛАКА. Заплутавшие в трех соснах

Анатолий Лебедько. ТАЛАКА. Заплутавшие в трех соснах

Блюда нордической кухни из белорусских продуктов приготовил финский повар

Блюда нордической кухни из белорусских продуктов приготовил финский повар

Некляеву сделали предложение, от которого трудно отказаться

Некляеву сделали предложение, от которого трудно отказаться