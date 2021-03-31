Правозащитники признали задержанных активистов неформального Союза поляков Беларуси политзаключенными

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Белорусские правозащитники 31 марта признали политзаключенными задержанных активистов неформального Союза поляков Беларуси — Анжелику Борис, Анджея Почобута, Марию Тишковскую, Ирену Бернацкую и Анну Панишеву.

«Следует отметить, что данные действия властей происходят на фоне антипольской пропаганды на государственном телевидении, где Польша является страной-агрессором, якобы имеющей территориальные претензии к Республике Беларусь», — подчеркивается в совместном заявлении правозащитных организаций, передает БелаПАН.

По мнению правозащитников, «агрессивная антипольская государственная пропаганда, выдержанная в худших сталинских традициях, вызывает серьезную озабоченность возможными негативными последствиями для граждан Беларуси польской национальности и явно не способствует политике добрососедства и доверия между исторически близкими народами».

Авторы заявления требуют от властей освободить активистов объединения, прекратить их уголовное преследование, а также прекратить давление на представителей польского национального меньшинства и использование ст. 130 УК для наказания за выражение мнения об исторических фактах, что несовместимо с обязательствами Беларуси в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах.

Заявление подписали лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», Белорусский Хельсинкский комитет, Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский ПЕН-центр, Белорусский дом прав человека им. Бориса Звозскова, РОО «Правовая инициатива», Белорусский документационный центр и Белорусская ассоциация журналистов.

Таким образом, на 31 марта политзаключенными в стране признаны 325 человек.

 

Фото polskieradio24.pl
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Тэги: дело против Союза поляков политзаключенные Персона: Анжелика Борис Анджей Почобут Мария Тишковская Ирена Бернацкая Анна Панишева

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