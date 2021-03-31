Госдеп призвал власти Беларуси прекратить репрессии и начать общенациональный диалог

Соединенные Штаты Америки глубоко обеспокоены нынешней ситуацией в Беларуси, заявил представитель Госдепартамента Том Селинджер 31 марта в ходе телефонного брифинга для прессы по случаю публикации доклада о соблюдении прав человека в мире в 2020 году.

Источник: аfsa.org

Селинджер отметил, что в документе, который ежегодно готовит Госдепартамент, отмечается серьезное ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси, передает БелаПАН .

«Администрация [президента] Байдена решительно осуждает режим Лукашенко за его жестокие и репрессивные тактики против мирных демонстрантов, — сказал Селинджер. — Мы глубоко обеспокоены ситуацией там. Мы призываем к общенациональному диалогу, освобождению всех политических заключенных и проведению свободных и справедливых выборов. Мы также призываем к прекращению репрессий».

По его словам, в США восхищены тем, как «белорусский народ, особенно белорусские женщины, мирно выступают за право играть свою роль в будущем Беларуси». «Мы продолжим защищать народ Беларуси и всех тех людей во всем мире, которые сталкиваются с огромной жестокостью при осуществлении своих демократических свобод», — сказал Селинджер.

Он также отметил, что США тесно сотрудничают со своими союзниками и партнерами в определении дальнейших шагов в отношении ситуации в Беларуси. Селинджер подчеркнул, что США поддерживают международные усилия по независимому расследованию фальсификаций на выборах в Беларуси. В том числе, отметил представитель Госдепартамента, США поддержали подготовку доклада в рамках Московского механизма ОБСЕ по ситуации в Беларуси.