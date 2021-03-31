Головченко пригрозил точечными ответными санкциями против недружественных фирм и компаний

«Указ об ответных санкциях будет применяться только в отношении тех фирм и компаний, которые применяют недружественные акции в отношении нашей республики», — заявил 31 марта в ходе визита на Мозырский НПЗ премьер-министр Роман Головченко, комментируя вчерашний указ Александра Лукашенко. Видео подхода к прессе разместила пресс-служба правительства.

Фото: Alexandra Isaeva / Facebook

Как отметил Головченко, «подписан документ о возможности введения ответных защитных мер (создается правовое поле) по отношению к тем, кто применяет неправомерные санкции экономического порядка к Республике Беларусь и конкретным предприятиям».

«Кто войдет в этот список, определит правительство. Мы будем в этом плане гораздо более чистоплотными. К сожалению, так называемые западные партнеры применяют санкции в виде дубинки, которой машут налево и направо, не разбираясь, кто под нее попадает. Тем самым оказывают давление на страну. Мы будем действовать в ответ очень точечно», — сказал премьер-министр.

«И это наша суверенная мера защиты, правом на которую мы сможем воспользоваться», — подчеркнул он.