Всемирный банк прогнозирует усиление рецессии в Беларуси

Всемирный банк ожидает, что рецессия в Беларуси в 2021 году усилится по сравнению с прошлым годом, ВВП сократится на 2,2%. Такой прогноз содержится в докладе банка, который посвящен экономической ситуации в странах Европы и Центральной Азии.

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По мнению представителей банка, ситуация в белорусской экономике за последний год усугубилась. «Еще до COVID-19 отсутствие прогресса в реформах способствовало замедлению экономического роста в среднем до 0,5% с 2011 года. Пандемия и политическая турбулентность после выборов в августе 2020 года еще больше усугубили депрессию в настроениях инвесторов и способствовали оттоку вкладов населения», — комментируют аналитики банка ситуацию в Беларуси.

По их мнению, прошлогоднее снижение ВВП (на 0,9%) будет углубляться в 2021 году до 2,2%. Аналитики Всемирного банка полагают, что негативный тренд будет связан с отсутствием реформ, политической напряженностью в стране и отрицательным влиянием на Беларусь российского «налогового маневра».

Аналитики банка также предупреждают, что попытки белорусских властей решать внутренние экономические проблемы административными методами могут привести к дефициту товаров.

Согласно оценкам Всемирного банка, инфляция в Беларуси в 2021 году может составить 8,2% против 7,4% в 2020-м.