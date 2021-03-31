Около 4 млн граждан Беларуси планируют привить от коронавируса к осени

К осени текущего года в Беларуси против коронавируса COVID-19 планируется привить около 4 млн человек, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич 31 марта во время посещения вместе с главой Администрации президента Игорем Сергеенко РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий.

По его словам, предприятие «Белмедпрепараты» выпустит первую промышленную партию антиковидной вакцины «Спутник V» в середине апреля. На днях в Беларусь поступила партия в 100 тысяч доз второго компонента «Спутника V», и она распределяется по территории страны.

«С середины апреля выходит первая стотысячная промышленная партия с "Белмедпрепаратов". Ежемесячно планируется выпускать по 500 тысяч доз вакцин», — цитирует чиновника пресс-служба Минздрава.

Пиневич пояснил, что когда специалисты говорят о 500 тысячах доз вакцин, подразумеваются сразу два компонента. «То есть речь идет о вакцинации 500 тысяч человек, — констатировал министр. — В апреле-мае этого года планируется привить около 1 млн человек. И к осеннему сезону достичь желаемой цифры — 4 млн человек».

Он также сообщил, что на территории белорусско-китайского парка «Великий камень» планируется организовать новое производство и реализовать инвестиционный проект по выпуску новых биотехнологических продуктов и, возможно, рекомбинантных форм вакцины против COVID-19. «Исходя из того, что в парке "Великий камень" построена инфраструктура, планируем вынос основных производственных мощностей именно туда», — сказал Пиневич.