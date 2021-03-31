НАУ предложил Visa и MasterCard отказаться от сотрудничества с белорусскими госбанками

Народное антикризисное управление обратилось к международным платежным системам Visa и MasterCard с просьбой отказаться от любых отношений с госбанками, которые выплачивают зарплаты белорусским силовикам, говорится в сообщении НАУ.

«В начале марта НАУ направило письма в иностранные банки Citibank, Raiffeisen, Credit Suisse и Deutsche Bank, чтобы те закрыли корреспондентские счета банков, которые обслуживают силовые структуры. Для белорусских государственных банков это означает, что они не смогут проводить международные операции», — поясняет свою инициативу Народное антикризисное управление.

НАУ также сообщает, что обратилось к платежным системам Visa и MasterCard с просьбой рассмотреть вопрос «о приостановке отношений с госбанками Беларуси до тех пор, пока те продолжают обслуживать структуры и людей, которые находятся под санкциями».

Кроме того, по мнению Народного антикризисного управления, каждый белорус может сам по максимуму отказаться от любых отношений с белорусскими госбанками, в которых получают зарплату силовики («Беларусбанк», «Белагропромбанк» и «Белинвестбанк»).