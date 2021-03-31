В Круглом судебный процесс за оскорбление Лукашенко сделали закрытым

В Круглянском районном суде сделали закрытым процесс против трех жителей Могилева, которых задержали в ноябре 2020 года за перфоманс с ростовыми куклами и надписями о высших должностных лицах.

О задержании могилевчан стало известно из сообщения пресс-службы МВД. Из него следовало, что подозреваемые познакомились в дворовом чате, изготовили шесть ростовых кукол, которые разместили на путепроводах в Могилевском районе, и затем распространили фото с ними в интернете.

Ольга Климкова и Сергей Скок

46-летней Ольге Климковой и 33-летнему Сергею Скоку инкриминируются злостное хулиганство (ч. 2. ст. 339) и оскорбление президента (ч 2 ст. 368). 37-летнего Максима Сергеенко еще обвиняют в том, что он помогал советами совершать преступление (ч. 6. ст. 16).

Климкова в беседе с журналистами заявила, что не считает себя виновной. В следственном изоляторе Могилева женщину держат с ноября 2020 года. На условия заключения она не жалуется.

Сергей Скок говорить с журналистами отказался. Сергеенко находится под подпиской о невыезде. Себя виновным признает частично.

Максим Сергеенко

Рассматривает уголовное дело председатель Круглянского районного суда Дмитрий Сосновский.

С ходатайством рассматривать дело в закрытом формате выступил представитель государственного обвинения из районной прокуратуры Артем Наливайко. Свою позицию он аргументировал тем, что против фигурантов дела проводится предварительное расследование по другому, которое выделено в отдельное производство, и озвучивание сведений на открытом процессе может помешать тому следствию. Судья удовлетворил просьбу представителя прокуратуры.

В Круглое на процесс приехала большая группа поддержки обвиняемых, в том числе младший сын и мать Ольги Климковой Людмила Давыдовна. Она говорит, что за время содержания под стражей дочь не изменилась. В письмах пишет, что держится, здорова и очень скучает.

«Нас поддерживает и указания дает. Попросила фотографии. Мы их послали, — рассказывает Людмила Давыдовна. — Вины не признает. По характеру она стойкая. Пишет, что она не преступник. Никто от ее действий не пострадал и отсутствует ущерб».