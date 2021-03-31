Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть

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Первый энергоблок Белорусской АЭС под Островцом вновь включен в сеть после проведения регламентных работ.

Это произошло 31 марта в 14:42 с повышением мощности реакторной установки до номинальной, сообщили в Министерстве энергетики.

На первом блоке продолжат регламентные работы и испытания, включенные в программу этапа опытно-промышленной эксплуатации. В частности, сотрудники АЭС начали готовиться к проведению опробования оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки. К данным работам специалисты хотят приступить в середине апреля.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: Белорусская АЭС Город: Островец

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