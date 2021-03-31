Эксперт: перед режимом Лукашенко не стоит задача соцзащиты населения — главное сохранить власть

Снижение экспорта услуг может вызвать падение ВВП на 3—5%. Такое мнение высказал БелаПАН исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук, комментируя последние данные статистики.

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По данным Белстата, в январе 2021 года экспорт услуг, рассчитанный по методологии платежного баланса, составил 689,9 млн долларов США и по сравнению с таким же периодом 2020 года уменьшился на 3%. Импорт услуг снизился на 6,1% до 364,7 млн долларов. Положительное сальдо составило 325,2 млн долларов (в январе 2020 года — 323 млн).

Из общего экспорта услуг Беларуси на долю стран ЕАЭС пришлось 17,4% (на долю России — 16,3%), стран ЕС — 41,2%, остальных стран — 41,4%. Импорт из стран ЕАЭС составил 21,6% общего импорта (из России — 20,3%), ЕС — 44,4%, остальных стран — 34%.

По доле экспорта в общем объеме лидировали транспортные (43,9%) и компьютерные (29,8%) услуги, импорта — транспортные (43,3%) и строительные (14,6%).

По словам Романчука, на снижение экспорта услуг повлияло в основном падение транспортных и строительных услуг. Причина в локдауне в странах-партнерах, в сохранении состояния рецессии в сфере услуг.

«Европа, Украина, Россия пока не начали выходить из рецессии, поэтому неоткуда было взяться экспорту услуг. В 2021 году также будут проявляться отношение к IT-бизнесу, последствия массовой релокации и сокращения, мы увидим падение экспорта услуг и по данной категории», — считает эксперт.

«Судя по тому, что власти настроены решительно с риторикой военного коммунизма — «выходите из окопов», «становитесь в строй», ее цель — сохранение власти существующих политиков, а не развитие и экономический рост. Поэтому, если найдутся люди, которые будут сотрудничать при такой модели, то будет минимальный рост экспорта услуг либо стагнация, если не будет — произойдет ускорение деградации. Падение ВВП может составить 3—5%, в том числе и из-за снижения экспорта услуг», — считает экономист.

Говоря о влиянии взаимных санкций на экспорт услуг, он отметил: «Это из разряда: назло кондуктору себе уши отморожу. Зачем в данной ситуации ссориться с блоком стран с ВПП под 20 трлн долларов, когда они могут реально помочь восстановлению экономики, ее диверсификации. У правительства сегодня нет задачи думать о социальной защите населения, экономическом развитии, есть задача исключительно силовая и политическая — сохранить власть. И за ценой они не постоят, а за это платим все мы».

Как сообщалось, Александр Лукашенко 30 марта подписал указ о введении ответных санкций в отношении ряда государств. Указом предусмотрено введение запрета на ввоз в Беларусь отдельных категорий товаров и импорт работ или услуг, которые выполняют юридические и физические лица государств, принявших санкции в отношении белорусских граждан и компаний. Отмечается, что «документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Беларуси». Перечень товаров и, при необходимости, иностранных юрлиц и физлиц будет установлен Советом министров.

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