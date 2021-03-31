Минздрав: проверка Витебской БСМП выявила ряд недостатков в организации помощи пациентам в реанимации

В Министерстве здравоохранения 30 марта состоялось заседание лечебно-контрольного совета (ЛКС), на котором рассматривалась организация работы в Витебской больнице скорой медицинской помощи.

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Как сообщает пресс-служба Минздрава, ЛКС рассмотрел материалы двух проведенных проверок комиссий министерства, а также протоколы клинико-патологоанатомической конференции Витебской области по случаям смерти пациентов в реанимации. В состав комиссий вошли ведущие эксперты страны.

«ЛКС установил целый ряд недостатков в организации медицинской помощи пациентам в реанимации вышеуказанной больницы, в том числе в организации необходимого обследования и лечения, мониторинга динамики состояния пациентов, оформления медицинских документов, несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима», — отмечается в сообщении Минздрава.

В министерстве также сообщили, что совет установил причины и условия, способствовавшие аварийной ситуации в работе кислородно-распределительного узла и кратковременного прекращения подачи кислорода в отделении реанимации, выявлено «несоответствие используемого оборудования государственным стандартам».

«Итоги и решение ЛКС будут оформлены и представлены на официальном сайте ведомства после проведения дополнительно назначенной ЛКС независимой клинико-патологоанатомической конференции на республиканском уровне по двум случаям смерти пациентов и ЛКК Витебской области по одному случаю, а также дополнительного предоставления документов по процедуре закупки и порядку использования кислородного оборудования», — добавили в Минздраве.

Как сообщалось, о проблеме с подачей кислорода в витебской БСМП заведующий отделением анестезиологии и реанимации Владимир Мартов заявил в интервью tut.by. Он рассказал, что после перепрофилирования больницы для приема пациентов с коронавирусной инфекцией прошлой осенью существенно увеличилась нагрузка на кислородную систему, появились трудности с подачей кислорода: он не поступал в нужном объеме пациентам, находившимся на искусственной вентиляции легких. Несмотря на принимаемые меры, проблему решить не удалось, и, по словам врача, ее «спускали на тормозах», запрещалось даже обсуждать.

7 и 8 января в хирургическом корпусе трижды отключалась подача кислорода — на 15, 20 и 23 минуты, после чего стали умирать люди, жертв было «не один и не два человека», заявил Мартов.

С врачом не продлевают трудовой контракт — «в связи с истечением срока его действия» (3 апреля).

Александр Лукашенко поручил разобраться с ситуацией вокруг подачи кислорода в витебской больнице скорой помощи. Эту тему он затронул во время визита в Молодечно 12 марта.

14 марта в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ министр здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил , что гибель пациентов в витебской больнице не связана с проблемами подачи кислорода.

«По представленным в наш адрес данным — нет. Сейчас еще раз просматриваем на лечебно-контрольном совете именно эту ситуацию, — пояснил глава Минздрава. — На то заявление, которое было рассмотрено соответствующим образом, есть документы, которые не подтвердили данный факт, но раз руководитель структурного подразделения еще раз заявил, мы рассмотрим еще раз на лечебно-контрольном совете».