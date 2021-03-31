Аналитики: доллар в Беларуси может подорожать до 2,8 рубля

В текущем году в случае реализации базового сценария среднегодовой курс составит 2,63 белорусского рубля за доллар, в случае реализации рискового сценария курс может вырасти до 2,8 белорусского рубля за доллар.

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Как сказано в макроэкономическом обзоре, который подготовил Евразийский банк развития, «курс белорусского рубля к доллару прогнозируется на уровне 2,63 в среднем за 2021 году. В базовом сценарии прогноза мы ожидаем сохранения профицита внешней торговли товарами и услугами около 1–1,5% ВВП в 2021 году», — поясняют аналитики банка.

По их мнению, слабость внутреннего спроса будет ограничивать темпы восстановления импорта в Беларуси, а «экспорт получит поддержку со стороны расширяющегося внешнего спроса и прогнозируемого роста цен на ключевые сырьевые товары».

«В свою очередь, девальвационные ожидания продолжат влиять на белорусскую валюту… Тенденция ослабления белорусской валюты сохранится в среднесрочной перспективе, что связано с относительно низкими темпами экономического роста страны», — прогнозируют экономисты ЕАБРа.

В то же время они ожидают, что в случае ухудшения экономической конъюнктуры (реализации рискового сценария) среднегодовой курс может вырасти до 2,8 белорусского рубля за доллар США.

«Необходимо отметить, что неблагоприятное развитие ситуации во внешнем секторе может стать триггером реализации других угроз для белорусской экономики. Вместе с тем в рисковом сценарии прогноза ЕАБР не заложена реализация угроз финансовой и долговой дестабилизации», — отмечают авторы доклада, который подготовил Евразийский банк развития.

Напомним, утром 31 марта официальный курс составлял 2,62 белорусского рубля за доллар. С начала года курс доллара в Беларуси вырос на 1,6%, за прошлый год — на 22,3%.

Прошедшая рабочая неделя (22-26 марта) на Белорусской валютно-фондовой бирже зафиксировала рост трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .