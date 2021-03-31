Прогноз: рост ВВП в Беларуси в 2021-м не превысит 0,1%

В текущем году рост ВВП Беларуси составит лишь 0,1%. Такой прогноз приводится в макроэкономическом обзоре, который опубликовал Евразийский банк развития.

Как сообщалось, в 2020 году белорусский ВВП сократился на 0,9%, на 2021 год властями запланирован рост ВВП на 1,8%.

По мнению банка, рост ВВП в январе—феврале 2021-го на 0,8% обусловлен низкой базой за аналогичный период прошлого года, когда сокращалось производство нефтепродуктов и калийных удобрений.

«Белорусская экономика в 2021 году продолжит стагнировать. ЕАБР прогнозирует увеличение ВВП Беларуси на 0,1% в 2021 году», — отмечают аналитики банка.

Согласно оценкам банка, экономическая активность в Беларуси в 2021 году останется на уровне ниже доковидного уровня.

«К этому приведут повышенная неопределенность и ухудшение экономических настроений, неустойчивое финансовое положение предприятий и ограниченное предложение кредита частному сектору. Потребительский спрос в текущем году останется слабым из-за ожидаемого замедления роста доходов населения и ужесточения условий кредитования», — предполагают экономисты Евразийского банка развития.

Они также обращают внимание на то, что сохраняется повышенная неопределенность влияния общественно-политических событий 2020 года на потенциал экономического роста Беларуси.

«Неблагоприятное развитие событий выразится в дальнейшем ухудшении инвестиционного климата Беларуси. Отток трудовых ресурсов и компаний ИТ-сектора может ускориться после открытия границ и снижения издержек перемещения. Неблагоприятное развитие событий приведет к сокращению потенциала роста экономики Беларуси в долгосрочном периоде из-за потери ее технологичности и эрозии человеческого капитала», — прогнозируют экономисты ЕАБР.

В среднесрочном периоде, считают они, при негативном развитии событий вероятны глубокий спад производства и актуализация угроз долговой и финансовой стабильности в Беларуси.

«Существенное наращивание нерыночного кредитования для стимулирования роста ВВП приведет к ускорению инфляции и девальвации белорусского рубля. Мы оцениваем рост потенциального ВВП Беларуси в среднесрочной перспективе около 0,5–1% в год», — прогнозируют аналитики ЕАБР.

При этом они оценили рисковый сценарий прогноза, который предполагает большее негативное влияние пандемии на потенциальный ВВП Беларуси, медленное восстановление основных торговых партнеров.

«Реализация рискового сценария приведет к спаду белорусской экономики в 2021—2022 годы. ВВП снизится на 1,4% в 2021 году и на 2,6% в 2022 году», — описали аналитики ЕАБР последствия рискового сценария для белорусской экономики.

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