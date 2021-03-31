Сергея Зикрацкого исключили из Минской областной коллегии адвокатов

Сергей Зикрацкий исключен из Минской областной коллегии адвокатов.

Он сообщил БелаПАН, что решение о прекращении действия адвокатской лицензии было принято 31 марта на заседании Совета Минской областной коллегии адвокатов.

«Как адвокат я уже не имею право работать», — констатировал он.

Пока защитник не решил, будет ли обжаловать свое исключение из коллегии.

Накануне Зикрацкий написал в «Фейсбуке», что его исключение из коллегии адвокатов решили форсировать. «В предыдущих случаях непрохождения аттестации коллегия адвокатов ждала, пока Минюст прекратит действие лицензии, а только потом исключала адвоката. Теперь же коллегия адвокатов решила быть первой. Минюст мою лицензию еще не забрал, но заседание по исключению меня из коллегии адвокатов запланировано уже на 31 марта», — отметил он.

Как сообщалось, защитник 24 марта не прошел внеплановую аттестацию квалификационной комиссии. «Квалификационная комиссия признала, что я обладаю недостаточной квалификацией, чтобы в дальнейшем работать адвокатом. Я еще какое-то время поработаю, пока не заберут лицензию. Это уже технический вопрос», — рассказал Зикрацкий в видеокомментарии, размещенном в соцсетях.

Ранее Зикрацкий сообщал БелаПАН, что основанием для вызова на переаттестацию стал ряд его комментариев в СМИ. Минюст посчитал, что эти комментарии не в полной мере соответствуют законодательству, а потому свидетельствуют о ненадлежащем исполнении адвокатом своих профессиональных обязанностей.

Зикрацкий — один из известных адвокатов Беларуси. Он специализируется на авторском, корпоративном праве, интеллектуальной собственности. Сейчас является защитником юриста Максима Знака, сотрудницы «Пресс-клуба» Аллы Шарко. Ранее защищал журналистку Екатерину Андрееву (Бахвалову), медиапортал tut.by в деле о лишении его статуса СМИ, других политзаключенных, активно помогал студентам в решении юридических вопросов.

Массовая аттестация адвокатов, открыто высказывающих свою гражданскую позицию по политически мотивированных делам, началась 3 марта. Тогда из семи вызванных на комиссию адвокатов ее прошел один, трое не были аттестованы и еще трое прошли аттестацию «условно». 24 марта из десяти адвокатов комиссию прошли лишь двое, еще трое — условно.

За последние несколько месяцев Минюст лишил лицензии адвокатов Марии Колесниковой — Александра Пыльченко и Людмилу Казак. В отношении двух других защитников Колесниковой — Ильи Салея и Максима Знака — возбуждены уголовные дела.

Кроме того, лицензий лишены адвокаты Юлия Леванчук, Константин Михель, Михаил Кирилюк, Максим Конон и другие.

В защиту белорусских адвокатов выступили Американская ассоциация юристов (American Bar Association, ABA), Институт прав человека Международной ассоциации юристов (IBAHRI), Фонд Дж. Клуни «За справедливость» (CFJ), организация Lawyers for Lawyers (Нидерланды) вместе с Юридическим обществом Англии и Уэльса, Совет адвокатур и юридических ассоциаций Европы (CCBE), Хельсинский фонд прав человека, а также авторитетные российские адвокаты.

О давлении на белорусских адвокатов, участвующих в громких политических делах, говорилось в докладе верховного комиссара ООН по правам человека за 2020 год, подготовленном к 46-й сессии Совета ООН по правам человека (прошла 22 февраля — 23 марта в Женеве).